قال حارس مرمى منتخبنا الوطني لكرة الصالات محمد ماجكي إن الفوز على فلسطين 5-1 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الرابعة والذي وضع «الأزرق» في الصدارة، لم يكن سهلا وجاء بفضل التركيز العالي من جانب زملائه اللاعبين، مضيفا أن منتخب فلسطين يتميز بالسرعة والمهارة، فيما يمتاز منتخبنا بالضغط العالي وهو ما جعل هناك مساحات كبيرة في مناطقنا الخلفية، ولكن تمكنا من التفوق عليهم والتأهل الى الدور نصف النهائي.

ولحق منتخب السعودية بـ «الأزرق» إلى «المربع الذهبي» بفوزه الصعب على العراق 3-2. واحتل منتخبنا الوطني صدارة ترتيب المجموعة الأولى بعد ختامها برصيد 7 نقاط، متقدما على صاحب المركز الثاني السعودية بفارق نقطة، لينتظر أول المجموعة الثانية في نصف النهائي، فيما بقي العراق على رصيده السابق بـ 4 نقاط في المركز الثالث ووودع البطولة مع فلسطين صاحب المركز الرابع برصيد خال من النقاط.



وفي شأن مختلف، سحبت ظهر أمس قرعة كأس العرب المقرر اقامتها في مدينة الدمام بالسعودية خلال الفترة من 20 حتى 28 الشهر الجاري، والتي أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات المغرب وموريتانيا والصومال، فيما جاء بالمجموعة الثانية كل من مصر والعراق والجزائر، وحلت منتخبات المستضيف السعودية وفلسطين وليبيا في المجموعة الثالثة.