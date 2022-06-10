عبدالعزيز جاسم



أرجع مدرب المنتخب الوطني، التشيكي فيتيزلاف لافيكا خسارة الأزرق أمام اندونيسيا إلى سبب واحد هو فقدان التركيز، مشيرا إلى أن «بداية المنتخب كانت جيدة وبدأ بالضغط العالي وسجل هدفا إلا أننا ارتكبنا خطأ بعده بلحظات ليتمكن المنافس من التعادل، وبين الشوطين طالبت اللاعبين بالتركيز في بداية الشوط الثاني ونهايته لكن حصل العكس وتلقينا الهدف الثاني، وهو ما صعب من مهمتنا في العودة على الرغم من قيامي بعدة تبديلات، وقد أتيحت لنا عدة فرص إلا أن المنافس عرف كيف يدافع بالإضافة إلى خطورته في المرتدات، وفي النهاية كل فريق وضع كل ما لديه والمنتخب الإندونيسي عرف كيف يفوز».



وأضاف لافيكا خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: علينا في الوقت الحالي أن نحضر بشكل سريع وأن نصحح الأخطاء قبل مباراة نيبال، ونحن لا نستسلم رغم أننا في وضع حرج وسنحارب ونقاتل من أجل الفوز في المباراتين المقبلتين.



وتابع : اللاعبون قدموا كل ما لديهم في المباراة لكن حدثت أخطاء علينا تداركها والوقت قصير من أجل إعادة تأهيل اللاعبين، ولدي كل الثقة باللاعبين للعودة سريعا، كما يجب تقديم أفضل مستوى ممكن أمام نيبال لتحقيق الفوز، موضحا أن الخسارة يتحملها الجميع وليس شخصا بعينه.



من جهته، قال مدرب إندونيسيا الكوري الجنوبي شين تاي يونغ إن الفوز على الأزرق يعتبر بداية نهضة الكرة الإندونيسية، لذلك أعد الجماهير بالسير على المنوال نفسه، لكن علينا أولا طي صفحة الفوز والتفكير في مواجهة الأردن غدا، مشيرا إلى أنه رغم الطقس الحار جدا إلا أن اللاعبين قدموا مباراة مميزة وبذلوا جهدا أكبر من طاقتهم.



وبين يونغ أنه لا يفكر في نتائج المواجهات السابقة بين المنتخبين «أول فوز تاريخي لإندونيسيا على الأزرق»، قائلا «أفكر في الملعب فقط وهو ما تحقق في المباراة وحصدنا الـ 3 نقاط».