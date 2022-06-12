قال الخبير الفلكي عادل المرزوق: ان يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يونيو الجاري سيكون بداية المنقلب الصيفي في الكويت، وللعلم فإن المنقلبات المعروفة هي 4، وهذه المنقلبات تمثل حركة الشمس الظاهرية على الكرة الأرضية وتنقلاتها بين خطوط العرض الوهمية عليها وتواريخ تعامد الشمس عليها وهي: مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء، ثم خط الاستواء الذي يقع وسط الكرة الأرضية ويقسمها شمالا وجنوبا وتتعامد الشمس مرتين عليه في السنة الشمسية أو السنة الميلادية الواحدة كما تعرف عند عامة الناس، ثم يأتي بعد ذلك مدار الجدي الذي يقع في جنوب الكرة الأرضية أو جنوب خط الاستواء. فهذه المنقلبات الأربعة هي التي تعرف جميعا باسم الفصول السنوية الأربعة، لذلك فإنه يسعدني أن أبين هنا وفي الأسطر القليلة القادمة الفروق في طول الليل والنهار والتواريخ التي يطول فيها الليل أو النهار خلال فترة الفصول الأربعة في السنة الميلادية.

أولا: المنقلب الصيفي

يدخل المنقلب الصيفي يوم 15 يونيو ويكون فيه اليوم في غاية طول النهار والذي تكون مدته (13:44) ثلاث عشرة ساعة وأربعة وأربعون دقيقة وقصر الليل الذي تكون مدته (10:16) عشر ساعات وست عشرة دقيقة، لذلك نشير هنا إلى أن طول فترة النهار خلال الفترة الحالية التي نعيشها الآن وهي (فترة الصيف) والتي ستستمر في الطول حتى يوم 15 الجاري حيث يكون طول النهار في أقصى طول له والتي تبلغ تجاوزا تقريبا (14:00) ساعة، والليل سيكون في أقصر مدة له والتي ستبلغ تجاوزا حوالي (10:00) ساعات. وفي هذا المنقلب تتعامد الشمس على مدار السرطان في يوم 22 يونيو من كل عام وهو اليوم الذي يعتبر الدخول الرسمي لفصل الصيف.

ففي المنقلب الصيفي تدخل فيها الفترات والأنواء التالية:

فترة البوارح 3 أنواء

نوء الثريا يبدأ يوم 7 يونيو - نوء التويبع يبدأ يوم 20 يونيو - نوء الهقعة يبدأ يوم 3 يوليو.

فترة الباحورة (3) أنواء

نوء الهنعة يوم 16 يبدأ 16 يوليو، نوء المرزم يبدأ يوم 29 يوليو، نوء الكلبيين يبدأ يوم 11 أغسطس.

فترة الإفكوك (2) نوءان

نوء الطرفة أو السهيل يبدأ يوم 24 أغسطس، ونوء الجبهة يبدأ يوم 6 سبتمبر.

ثانيا: الاعتدال الخريفي

يحل المنقلب الخريفي وهو ما يسمى بالاعتدال الخريفي بعد المنقلب الصيفي مباشرة، حيث تبدأ درجات حرارة الجو في الانخفاض التدريجي، وهو مؤشر على قرب دخول فصل الشتاء الذي يعتبر باردا نسبيا بالنسبة إلى أجواء المنطقة الحرارة بصورة عامة فيدخل المنقلب الخريفي في يوم 23 سبتمبر، وهو اليوم الذي يتساوى فيه طول الليل مع طول النهار من بعد فترة المنقلب الصيفي الذي يكون فيه طول النهار أطول من الليل ثم يبدأ بعد ذلك الليل يطول والنهار يقصر وبمعدل تقريبا دقيقة واحدة يوميا من بعد يوم 22 يونيو، وكما يقال محليا عن هذه الفترة (بدأ الليل يبوق من النهار) ويستمر هذا الوضع حتى تتعامد الشمس على خط الاستواء في يوم 23 سبتمبر يتساوى طول الليل مع النهار (12ساعة لكل منهما) ثم في يوم 27 سبتمبر يبدأ الليل يطول والنهار يقصر وبعدل دقيقة واحدة في اليوم تقريبا.

ففي المنقلب الخريفي تدخل فيها الفترات والأنواء التالية:

فترة الأصفري (2) نوءان:

نوء الزبرة ويبدأ يوم 20 سبتمبر، ونوء الصرفة ويبدأ يوم 3 أكتوبر.

فترة الوسم 4 أنواء

نوء العواء ويبدأ في يوم 16 أكتوبر، ونوء السماك ويبدأ في يوم 29 أكتوبر.

نوء الغفر ويبدأ 11 نوفمبر، ونوء الزبانا ويبدأ يوم 24 نوفمبر.

ثالثا: المنقلب الشتوي

يدخل المنقلب الشتوي مع بداية فترة المربعانية، ويكون ذلك يوم 17 ديسمبر، حيث يبلغ فيه هذا اليوم غاية طول الليل الذي تكون مدته (13:44) ثلاث عشرة ساعة وأربعا وأربعون دقيقة، في المقابل يكون النهار في غاية القصر، حيث تكون مدة طول النهار (10:16) عشر ساعات وست عشرة دقيقة. ويحدث ذلك عندما تكون الشمس في وضع عموديا على مدار الجدي الذي يقع جنوب خط الاستواء في 21 ديسمبر، لكن نلاحظ أنه في يوم 30 يناير تحديدا تبلغ فترة النهار في هذا اليوم حوالي (10:46) عشر ساعات وستا وأربعين دقيقة، ويكون طول الليل بهذا اليوم (13:14) ثلاث عشرة ساعة وأربع عشرة دقيقة. وفي31 يناير تكون فترة النهار حوالي (10:45) عشر ساعات وخمسا وأربعين دقيقة، ويكون طول الليل في هذا اليوم (13:15) ثلاث عشرة ساعة وخمس عشرة دقيقة.

الجدير بالذكر أن فترة بداية المنقلب الشتوي تكون من يوم 17 ديسمبر حتى يوم 25 ديسمبر والتي يكون فيها الليل بأقصى طول له والنهار في أدني قصره، وهذا الوضع يثبت ولا يتغير لمدة تبلغ 8 أيام يثبت فيها طول الليل وقصر النهار.

أي أن موعد شروق الشمس وغروبها يبقى ثابتا لا يتغير خلال هذه الفترة حتى يوم (25) ديسمبر، حيث يبدأ النهار يطول وبمعدل دقيقة واحدة تقريبا في اليوم، والتي يقال عنها هنا في الكويت (بدأ النهار يبوق من الليل).

ففي المنقلب الشتوي تدخل فيه الفترات والانواء التالية:

فترة المربعانية (3) أنواء:

نوء الاكليل ويبدأ في يوم (7) ديسمبر ـ نوء القلب ويبدأ يوم (20) ديسمبر ـ نوء الشولة ويبدأ يوم 2 يناير.

فترة برد البطين (4) أنواء:

نوء النعايم ويبدأ في يوم (15) يناير ـ نوء البلدة ويبدأ في يوم (28) يناير ـ نوء سعد الذابح ويبدأ في يوم (10) فبراير ـ نوء بلع ويبدأ في يوم (23) فبراير.

رابعاً: الاعتدال الربيعي

يكون الاعتدال الربيعي في الكويت فقط وليس في بقية دول العالم في يوم (16) مارس تحديدا، وهو اليوم الذي يتساوى فيه طول الليل مع طول النهار في الكويت، حيث يكون طول الليل متساويا تقريبا مع طول النهار، وتبلغ مدة طول كل منهما (12ساعة).

ولكن الاعتدال الربيعي المعروف عالميا هو يوم (21) مارس، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء وهو اليوم الذي يبدأ فيه نوء الأخبية، والذي يعرف أيضا باسم عيد النيروز (الفارسي) أو النوروز الذي يعني «يوم جديد» باللغة الفارسية، وهو اليوم الذي تتم فيه إقامة بعض الاحتفالات بقدوم فصل الربيع وببداية السنة حسب التقويم الشمسي، ويكون هذا اليوم هو بداية سنة النيروز الفارسية، فلقد تم منذ آلاف السنين اختيار يوم 21 مارس هو عيد النيروز وهو اليوم الذي كان يحتفل فيه قدماء المصريين، وهو اليوم الذي مؤشرا على دخول فصل الربيع، وهو اليوم الذي يتساوى فيه طول الليل مع طول النهار.

ففي الاعتدال الربيعي تدخل فيها الفترات والانواء التالية:

فترة الربيع (4) أنواء:

نوء سعد السعود ويبدأ يوم (8) مارس ـ نوء الأخبية ويبدأ يوم (21) مارس ـ نوء المقدم ويبدأ يوم (3) ابريل ـ نوء المؤخر ويبدأ يوم (16) ابريل.

فترة السرايات (3) أنواء:

نوء الرشا ويبدأ يوم (29) أبريل ـ نوء الشرطين ويبدأ يوم (12) مايو ـ نوء البطين ويبدأ (25) مايو.

نوء البطين يختلف تماما عن برد البطين الذي يكون في فصل الشتاء البارد ومدته (52) يوما، بينما نوء البطين هو أحد منازل القمر (28) منزلة ويكون في فصل الصيف ومدته (13) يوما.

هذه التواريخ المدرجة أعلاه هي التواريخ التي يتغير فيها طول الليل والنهار في الكويت فقط، حيث يتغير طول الليل والنهار بتواريخ مختلفة قليلا في المدن الأخرى وذلك بحسب موقعها الجغرافي على الكرة الأرضية.