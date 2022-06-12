الاء خليفه



علمت «الأنباء» ان رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد البراك تقدم بطلب الى وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم يتضمن اعادة النظر بتجميد الأذونات الرسمية للموظفين وجعلها أكثر مرونة وتنظيما حتى تشمل مختلف الحالات والظروف.



وأوضحت النقابة في الكتاب المرسل إلى وكيل وزارة التعليم العالي، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه قد درج العمل في الوزارة على احتساب الاستئذانات الرسمية لموظفي الوزارة لمدة ثلاث ساعات، على ان تبدأ من الساعة السابعة والنصف، وذلك بعدم احتساب فترة السماح المقررة قانونا لجميع الموظفين وهي 30 دقيقة لمن لديه ظرف خاص ويرغب في الحصول على استئذان.



وطالبت النقابة بعدم التداخل بين فترة السماح لبداية الدوام (30 دقيقة) مع ساعات مدة الاستئذان الواحد في كل مرة (ثلاث ساعات) في استئذان بداية الدوام وعدم خصمها من نهاية الدوام، وفي حالة الضرورة القصوى أو الظروف القهرية وبموافقة الرئيس المباشر يجوز أن يتجاوز الاستئذان الواحد الثلاث ساعات.