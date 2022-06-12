بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في احصائية شهرية حصلت «الأنباء» على نسخة منها عن تحصيل ادارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية 106.787 دينارا لصالح اصحاب الاعمال (المواطنين)، اضافة الى 913 دينارا لصالح العمالة المنزلية، كاشفة عن ان عدد مكاتب العمالة المسجلة في الهيئة الحاصلة على ترخيص مزاولة هي 420 مكتبا، و3 مكاتب حاصلة على ترخيص جديد لمزاولة العمل، أما عدد التراخيص الموقوفة فهي لمكتبين، وتم رفع الايقاف بعد ازالة المخالفة عن 7 مكاتب. وأشارت الهيئة وفقا للاحصائية إلى تسجيل الادارة المعنية 424 شكوى، تم حل 156 منها بشكل ودي بالتسوية بين الاطراف، وتمت إحالة 22 شكوى الى القضاء. وبينت الاحصائية ان الشكاوى كانت موزعة كما يلي: من صاحب عمل ضد عامل 40 شكوى، و268 شكوى من صاحب عمل ضد مكتب، و113 شكوى من عامل ضد صاحب عمل، و3 شكاوى من مكتب ضد صاحب عمل، 13 شكوى ترك عمل وإحالة للقضاء، و16 شكوى جواز سفر تم تسليمها، وتم وضع ملصقات على بابي مكتبين مخالفين.