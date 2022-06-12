أكدت عضو مجلس الإدارة ومديرة البرامج والأنشطة بالجمعية الكويتية لحماية البيئة د.جنان بهزاد أن الدورة التدريبية الدولية عبر البوابة الإلكترونية التي نظمها مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية بالتعاون مع منظمة «بيرد لايف انترناشيونال» وجمعية الحياة البرية في فلسطين بعنوان «قاعدة المعلومات البيئية للتنوع الحيوي» اختتمت اعمالها بتخرج 84 مشاركا من داخل وخارج الكويت.



وقالت بهزاد إن الخبراء الدوليين من «بيرد لايف» والاتحاد العالمي لحماية الطيور والجمعية الفلسطينية قدموا خلال الدورة وورشتها التطبيقية حصصا للتدريب على قاعدة بيانات الطيور للمهتمين والمختصين بالطيور، لافتة إلى تنظيم الدورة افتراضيا نظرا للمشاركة العربية والدولية في الدورة من خلال فريق الخبراء المحاضرين وممثلي الجامعات والمنظمات البيئية الخليجية والعربية والفرق والمجاميع من المعنيين بالطيور سواء عامة النشاط البيئي أو احادية النشاط. وذكرت ان الجهات المشاركة شملت مؤسسات وهيئات حكومية ذات علاقة بالبيئة والفرق التطوعية والمراكز البحثية البيئية والمنظمات المدنية ومجاميع الأفراد، فضلا عن المعاهد والجامعات الكويتية والعربية، مضيفة ان خبراء الدورة عملوا على تحقيق اهداف التدريب على مفاهيم المسح البيئي للتنوع الاحيائي والنباتي وعلاقتها بالمعايير العالمية، اضافة إلى التعرف على الدخول وتسجيل حساب على البوابة الالكترونية «observation.org» وتحليل المادة العلمية للتنوع الإحيائي والنباتي، فضلا عن التعرف على مفاهيم المناطق الهامة للطيور وفق معايير البريد لايف انترناشيونال والاتحاد العالمي لحماية الطيور.



وأعلنت ان الدورة حلقة تدريبية من سلسلة برامجية من الفعاليات والأنشطة الدولية مع الشركاء الاستراتيجيين للجمعية الكويتية لحماية البيئة ومنها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومنظمة «بيرد لايف انترناشيونال»، فضلا عن جمعية الحياة البرية بفلسطين بعد توقيع بروتوكول تعاون معها أخيرا، وتمثل دورة «قاعدة المعلومات البيئية للتنوع الحيوي» باكورة الاعمال المشتركة معها.