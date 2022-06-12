إعداد محضر ضبط للمحل والتحفظ على الإطارات تمهيداً لتحويل المخالف لجهة الاختصاص

القانون يمنع بيع الإطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية لأنها تعرض حياة المستهلكين للخطر



عاطف رمضان



تمكن فريق طوارئ الفروانية في وزارة التجارة والصناعة من ضبط اطارات مستعملة وأخرى جديدة منتهية الصلاحية يفوق عددها 1675 اطارا في مخزن بمنطقة الجليب.



وخلال الجولة التي رافقت فيها «الأنباء» فريق المفتشين بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، قال رئيس فريق الطوارئ في وزارة التجارة جمعان المطيري لـ«الأنباء» إنه من خلال رصد ومتابعة فريق المفتشين لأحد المحلات في جليب الشيوخ قام الفريق بمراقبة المحل والمخزن التابع له في سرداب احدى البنايات السكنية، مشيرا الى انه كان يقوم ببيع اطارات جديدة منتهية الصلاحية.



وأضاف المطيري ان المخزن كائن أسفل عمارة سكنية، وفي حال وقع حريق في المخزن قد ينتج عنه وقوع خسائر بشرية ومادية، موضحا ان الفريق أعد محضر ضبط للمحل تمهيدا لتحويله الى جهة الاختصاص في الوزارة وتم التحفظ على الاطارات، لافتا الى ان القانون يمنع بيع الاطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، فهذه الاطارات تتسبب في حوادث السيارات مما يعرض حياة المواطنين والوافدين للخطر.



ونصح المستهلكين بعدم شراء الاطارات المستعملة بالاضافة الى انه عند شراء اطارات جديدة يجب التأكد من تاريخ صلاحية الاطار المدون عليه والاحتفاظ بفاتورة الشراء مع كفالة لمدة سنة.



الجدير بالذكر ان فريق المفتشين في وزارة التجارة الذي رافق رئيس الطوارئ جمعان المطيري هم: عبدالهادي السمحان، ونايف المطيري، ومحمد المطيري، ومبارك العازمي، وطلال المطيري، محمد الشويب.