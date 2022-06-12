بشرى شعبان



كشف رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري أن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب وعد بحل جميع مطالب موظفي الوزارة، لاسيما المتعلقة بمتابعة موضوع الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والذين يعملون في قطاع الرعاية الاجتماعية، وكذلك تظلمات التقييم التي رفعت من موظفي مختلف القطاعات للبت فيها بأقرب وقت.



وأشار الدوسري إلى أن ذلك كان خلال اجتماع للجنة المطالب العمالية عقد أمس برئاسة وكيل الوزارة وحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة، لافتا إلى أن النقاش تتطرق إلى العديد المواضيع التي تهم الموظفين والتي طرحتها النقابة في وقت سابق مع وزير الشؤون. واختتم بالتأكيد على أن وكيل الوزارة وعد بإنصاف جميع موظفي الوزارة وحل جميع القضايا التي تهمهم.