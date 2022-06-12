أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم، عن انضمام الهيئة العامة للبيئة إلى الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها الإلكترونية عبر التطبيق من خلال خدمة تتيح للأفراد إصدار تصريح صيد النزهة داخل جون الكويت.



وقال كاظم ان هذه الخدمة التي اضافتها الهيئة العامة للبيئة عبر قائمة خدمات تطبيق «سهل» تتيح لممارسي هواية الصيد البحري من اصحاب القوارب المسجلة حجز موعد للصيد داخل جون الكويت والذي يتحتم على الصيادين وهواة البحر استخراج تصريح بذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة المحاسبة القانونية بمخالفة هذا الأمر والصيد في تلك المنطقة دون هذا التصريح.



ودعا هواة الصيد من أصحاب القوارب البحرية للاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية الى طلبها عبر التطبيق من خلال قائمة خدمات الهيئة العامة للبيئة.