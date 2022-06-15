أكد نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، يوسف الرويح، استمرار جهود «بيتك» في رعاية المتميزين والمبدعين من الشباب الكويتي ودعم قدراتهم للوصول بهم إلى أعلى مراتب التصنيف في الأنشطة الشبابية المختلفة الرياضية والثقافية والاجتماعية تحت مظلة برنامج «مبادري بيتك»، وضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة حفل تكريم لمبادر «بيتك» البطل الكويتي العالمي للدراجات المائية محمد بوربيع، تقديرا لدخوله موسوعة «غينيس» للمرة الثالثة على التوالي، حيث أقيم الحفل في برج الحمراء بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، وممثلة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.



وأضاف الرويح: «سعدنا بالمشاركة في حفل تكريم بطل العالم محمد إبراهيم بوربيع وهو من أبرز أعضاء برنامج «مبادري بيتك» الذي انفرد «بيتك»بإطلاقه، حيث نعتبر دخوله موسوعة «غينيس» للمرة الثالثة بمنزلة نجاح لبرنامجنا وإضافة مهمة لما حققه البطل بوربيع على مدى سنوات طويلة من الشراكة الاستراتيجية مع البنك».



وأعرب عن فخر «بيتك» بالإنجاز الكبير لبوربيع، مبينا انه إنجاز عالمي يحسب للكويت، إذ حقق البطل الرقم القياسي بحصوله على 25 ميدالية ذهبية عالمية خلال 14 سنة من مشاركاته في بطولات الاتحاد الدولي للدراجات المائية (IJSBA) برعاية من «بيتك».



وأعرب عن تقديره للمبادرة الرسمية بتكريم بوربيع، مقدما الشكر للمسؤولين خلال الحفل، مشيرا الى أن «بيتك» يفتخر برعاية العديد من أبطال الكويت والمتميزين والمبدعين من شبابها ودعمهم لتحقيق أعلى درجات النجاح انطلاقا من الدور الاجتماعي للبنك ومساهماته في النهوض بقدرات المجتمع وأبنائه وتعزيز مكانة الكويت في جميع المجالات.



منصة «أنتم فخرنا» للإنجازات



وذكر الرويح أن «بيتك» يتميز بأنه أول بنك على مستوى الكويت يطلق منصة «أنتم فخرنا» كمظلة لتكريم أصحاب الإنجازات بمختلف المجالات، مبينا ان ذلك نجح في حشد طاقات الشباب الكويتي لتحقيق إنجازات ونجاحات كبيرة وحصد الجوائز في أهم وأكبر البطولات العالمية.



الشباب والرياضة.. من أهم عناصر الاستدامة



وأشار الرويح الى ان «بيتك» يواصل جهود دعم الشباب والرياضة ضمن استراتيجية الاستدامة، منوها بإطلاق مبادرات نوعية مختلفة جسدت استراتيجية وريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، كما نجح «بيتك» في نقل المبادرات الاجتماعية الى مستوى جديد من الابتكار بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الحديثة بالتعاون مع الشباب الكويتي المبدع، وقام برعاية ألعاب رياضية مختلفة ضمن برنامج «صحة أفضل.. لحياة أفضل» ما يؤكد حرصه على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والشبابية وتشجيع اتباع نمط حياة صحي.



الى ذلك، أعرب بوربيع عن شكره لـ«بيتك» على ما وفره له من دعم ورعاية على مدى سنوات من الشراكة الاستراتيجية بينهما، مثمنا دور «بيتك» فيما حققه من إنجازات وبطولات ساهمت في دخوله موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.