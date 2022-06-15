أدان الاتحاد السلفادوري لكرة القدم مقتل حكم تعرض لهجوم عنيف، أثناء إدارته لمباراة نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة سان سلفادور.



وقال الاتحاد في بيان إنه «يدين ويرفض الاعتداء الجسدي» على الحكم خوسيه أرنولدو أمايا البالغ 63 عاما من قبل «الذين يدعون أنهم جماهير ولاعبون خلال المباراة التي أدارها في ملعب تولوكا في سان سلفادور».



وتعرض أمايا، العضو في الاتحاد الوطني لحكام كرة القدم في السلفادور، لاعتداء عنيف قبل نقله إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بجروحه.



ولم تحدد الشرطة بعد تفاصيل ما حدث ولا زالت تبحث عن الجناة.



عمل أمايا كحكم على مدى 20 عاما في مباريات البلدات والمدارس ودوري الهواة في البلد الواقع في أميركا الوسطى.