القاهرة - سامي عبدالفتاح



تغلب المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم على ضيفه منتخب مصر 4-1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.



وسجل أهداف المنتخب الكوري كل من أوي يو هوانغ وكيم يونغ جون وتشو كيو سيونغ وتشانغ هون كون في الدقائق 16 و23 و84 والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف المنتخب المصري مصطفى محمد في الدقيقة 38.



على صعيد أخر، وبعد أقل من 24 ساعة على رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن قيادة الجهاز الفني لفريق الأهلي، قفزت إلى الساحة عدة أسماء أوروبية، لخلافة موسيماني في تدريب الأهلي، وذلك دون صدور أنباء رسمية من إدارة الأهلي، من هذه الأسماء المتداولة، الفرنسي رودي جارسيا مدرب ليون ومارسيليا الفرنسيين السابق، والبرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق، والفرنسي باتريس بوميل مدرب منتخب كوت ديفوار السابق.



وبقيادة المدرب العام سامي قمصان، يخوض اليوم فريق الأهلي مباراته المؤجلة من الجولة 14، أمام فريق إيسترن كومباني، وذلك في العاشرة مساء بتوقيت الكويت، ويخوض الأهلي المباراة دون لاعبيه الدوليين، لتواجدهم مع منتخب مصر في كوريا الجنوبية.



إلى ذلك، أفلت فريق الزمالك من فخ فريق الداخلية، وحقق فوزا صعبا على حساب الداخلية بنتيجة 2-1، في ختام دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، لنسخة 2021.