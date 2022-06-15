أعلن نادي بلاكبيرن روفرز المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم عن تعيين يون دال توماسون مهاجم الدنمارك السابق لتدريب الفريق الأول بعقد لثلاث سنوات.



وكان توماسون، الذي يتقاسم صدارة هدافي الدنمارك مع بول نيلسن برصيد 52 هدفا، مساعدا لمدرب منتخب بلاده بين عامي 2016 و2020.



وتولى توماسون تدريب مالمو في 2020 وقاد النادي السويدي إلى إحراز لقب الدوري المحلي مرتين متتاليتين خلال عامين.



وانفصل بلاكبيرن عن مدربه توني موبراي الشهر الماضي بعد أن فشل الفريق في التأهل إلى ملحق الصعود، حيث احتل المركز الثامن.



ولم يظهر بلاكبيرن، الذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 1995، في دوري الأضواء منذ 2012.