أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي عن تعيين مدرب أودينيزي السابق غابرييلي تشوفي للإشراف عليه بعقد لمدة عامين، وذلك خلفا للكرواتي إيغور تودور الذي ترك منصبه في أواخر مايو.



ووقع تشوفي (46 عاما) عقدا مع فيرونا «حتى 30 يونيو 2024» وفق ما أفاد النادي الذي خسر خدمات تودور بعدما استقال الأخير بسبب اختلاف في وجهات النظر مع الإدارة.

ونجح تودور في قيادة فيرونا المتواضع الى المركز التاسع في الدوري الموسم المنصرم، معتمدا على ثلاثي هجومي ناري مؤلف من الأرجنتيني جيوفاني سيميوني والتشيكي أنتونان باراك وجانلوكا كابراري حيث تخطى كل منهما حاجز العشرة أهداف.