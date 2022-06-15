حقق أندرو ويغينز رقمين مزدوجين ليقود غولدن ستيت ووريرز للفوز 104-94 على بوسطن سيلتيكس، ليصبح على بعد انتصار واحد من لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA».



وقدم ويغينز ابن الـ 27 عاما أفضل مباراة له خلال مواسمه الثمانية في الدوري الذي وصل إليه عام 2014 كخيار أول لمينيسوتا تمبروولفز في الـ «درافت» المخصص لانتداب لاعبي الجامعات وحتى الثانويات والأجانب، ليس فقط لتسجيله 26 نقطة، بينها 16 في الشوط الأول، بل لأنه تألق أيضا دفاعيا وحقق 13 متابعة في أمسية بدا فيها نجم الفريق ستيفن كوري بعيدا عن المستوى الذي قدمه في المباراة الرابعة حين سجل 43 نقطة.



ونجح ويغينز في 12 من محاولته الـ 23 ودخل كلاي تومسون على الخط في الشوط الثاني بتسجيله 16 من نقاطه الـ 21 في اللقاء، ليلعب أيضا دورا حاسما في هذا الانتصار الذي جعل ووريرز يتقدم 3-2 في السلسلة وبات بحاجة الى حسم المباراة السادسة المقررة على أرض سلتيكس الخميس (فجر الجمعة بتوقيت الكويت) للفوز بلقبه الرابع في آخر 8 مواسم.



وفي حال خسارته هذه المباراة ستعود السلسلة الى ملعبه الأحد (فجر الاثنين بتوقيت الكويت) لخوض مواجهة سابعة حاسمة لتحديد هوية البطل.