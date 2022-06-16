بيروت - بولين فاضل



طرحت المطربة باسكال مشعلاني، أحدث أغانيها «ع بيروت» وذلك عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، والأغنية من كلمات وائل الأشقر، ألحان ملحم أبو شديد، وإخراج زياد خوري، والتي تم تنفيذ مشاهدها، في عدد من المناطق في بيروت. وتقول كلمات الأغنية:



اجت الصيفية، ويلا ننزل على بيروت



وشو ما صار، ما لنا إلا بيروت



بيلبقلا الفرحة والناس، وهيي بها الشرق الماس



ورح يرجع اسما يلمع، واللي رايح رح يرجع



رح يرجع على بيروت، خدني على الحمرا مشوار



الروشة والأشرفية، لشمال زغرتا وعكار



صور طرابلس والضبية، صيدا بعلبك مرجعيون



جبيل برمانا بحمدون، جميزة كسليك وبترون



والسهرة للصبحية، فنجان قهوة الصبحية، وأغاني فيروزية