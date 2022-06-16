اعترفت الفنانة هند صبري بوجود الخوف من المجهول في حياتها، ولكنها أكدت عدم السماح له بالهيمنة عليها. وقالت إنها تعودت على الخوف كجزء من الحياة، ولكنها حريصة على المضي قدما نحو المستقبل.



ونشرت هند صورة جديدة لها بفستان باللون الأسود، وتوقع البعض أن يكون كلامها عن الخوف جزءا من دعايتها لفيلمها الجديد «كيرة والجن» المقرر طرحه نهاية الشهر الجاري من بطولة: أحمد عز وكريم عبدالعزيز، خاصة أن الدعاية للفيلم تقوم بأكملها على مقاومة الخوف، ولكن هند استعارت مقولة الروائية الأميركية إيريكا جونج، وكتبت على حسابها في «انستغرام»: «لم أتوقف عن الخوف لكني لم أترك الخوف يسيطر علي، لقد قبلت الخوف كجزء من الحياة على وجه التحديد، الخوف من التغيير والخوف من المجهول، وأمضي قدما على الرغم من قصف في قلبي الذي يقول.. العودة».