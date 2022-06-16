دمشق ـ هدى العبود



أكد الفنان القدير دريد لحام لـ «الأنباء»، خلال استقباله لها صباح امس في مكتبه، أنه يقرأ أكثر من سيناريو وسيقرر بعدها أيا من تلك السيناريوهات ستكون منجزة للموسم الرمضاني القادم، مؤكدا أنه سيقدم أعمالا فنية من بطولته.



وبخصوص تكريمه في العاصمة العراقية، قال: من قلبي ومن خلال «الأنباء» أشكر الرئاسة والحكومة العراقية على الحفاوة التي لقيتها، فقد كرمت عن مجمل أعمالي خاصة المسرحية منها، وذلك مع انطلاق أسبوع الفيلم السوري في العراق على المسرح الوطني ببغداد.



وبسؤاله هل هناك عودة للمسرح في هذا العام، قال: لم أنقطع عن جمهوري في التلفزيون لكن المسرح يريد طاقة جسدية كبيرة، ومع تقدمي بالسن لم أعد قادرا على ذلك، لكن يكفي أن لي عملا هو مسرحية «كاسك يا وطن» الحاضرة بقوة عبر التسجيلات ومضمونها الذي يوحي بأنها كتبت للمستقبل.



وتابع لحام: شكرا لكل من صفق لدريد لحام منذ ان كان صغيرا الى أن أصبح محط أنظار العرب، شكرا من قلبي لكل كاتب ومخرج وأديب أثرى الحياة الفنية العربية بما هو مفيد، والشكر موصول لوطني الأم سورية، ولأشقاء سورية الدول العربية التي لم تبخل على دريد خلال مسيرته الفنية بالدعوات والتكريمات والاطمئنان على صحتي وفني، وانتظر عرض فيلم الحكيم والشكر الكبير لـ «الأنباء».