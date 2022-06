Bullet Train



على متن قطار فائق السرعة، ينتقل 5 من القتلة المأجورين في رحلة لتنفيذ مهمة دون معرفة أحدهم بالآخر، وسرعان ما يكتشف أن هناك عاملا مشتركا يجمعهم جميعا بالمهمة المطلوب إنجازها. الفيلم من إخراج: ديفيد ليتش، بطولة: براد پيت، جوي كينغ، آرون تايلور جونسون، بريان تيري هنري، ميراج غربيك، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 4 أغسطس المقبل.



Avatar: The Way of Water



يحاول كل من «جيك سولي» و«نيتيري» أن يقوما بكل ما في وسعهما كي يظلا معا، ولكن يتحتم عليهما مفارقة منزلهما واكتشاف أرجاء شتى على كوكب باندورا لينهيا ما بدآه.



الفيلم من إخراج وتأليف: جيمس كاميرون، بطولة: سام ورثينغتون، زوي سالدانا، كيت وينسلت، سيغورني ويفر، ستيفن لانج، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 25 ديسمبر المقبل.