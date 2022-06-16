أصدر رئيس اتحاد الفنانين العرب ونقيب السينمائيين المصريين المخرج مسعد فودة قرارا بإسناد مهام الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب للمخرج د.عمر الجاسر.

وصرح مسعد فودة بأن الجاسر من الفنانين المثابرين وله إسهاماته الملموسة في الحراك الفني والثقافي في السعودية وفي الوطن العربي ويحظى باحترام وتقدير من قبل الجميع، وأتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة وأن يترجم برامج الاتحاد بالارتقاء بالثقافة والفنون وتفعيلها بين الدول العربية.



وأبدى الجاسر سعادته وشكره لرئيس الاتحاد سعد فودة لهذه الثقة وتكليفه كأمين عام لاتحاد الفنانين العرب، وهذا شرف كبير أعتز به، وأسأل أن أكون عند حسن الظن وأترجم خطط وبرامج الاتحاد على ارض الواقع، وكلي ثقة بتعاون ممثلي الدول العربية أعضاء الاتحاد بتعاونهم البناء لإيماني بروح الفريق الواحد.