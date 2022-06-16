تمثيل الواقع في الحركة:



على الرغم من أن السينما أصبحت الآن مرتبطة بالخيال، إلا أن الحقيقة هي أن ما دفع الرواد إلى ابتكار أجهزة سينمائية كان إمكانية نقل الحياة إلى الشاشة، فعلى عكس التصوير الفوتوغرافي أو النحت، في السينما يمكنك رؤية الصور المتحركة، كما لو كانت تمر أمام المشاهد.



في الواقع، كانت أول الأشرطة المسجلة تمثل مشاهد يومية، تم استدعاء أول شيء خروج العمال من المصنع، وكانت هذه التكنولوجيا الجديدة مذهلة للغاية عندما كانت كذلك مغادرة القطار، خاف الناس في الغرفة معتقدين أنه سيدهسهم.



الفن:



أدى تطور السرد السينمائي إلى أن تصبح الوسيلة الأكثر شعبية للفن، وتعني مساحة المناورة التي توفرها هذه اللغة المرئية أنه يمكن سرد أي قصة، من الأكثر شاعرية إلى الأكثر حربية.



الأجناس:



فيما يتعلق بالفن السابق، فإن إحدى خصائص ما يسمى بالفن السابع هي أن الإبداعات يمكن أن تنتمي إلى أي نوع يريده المؤلف.



اعتمادا على القصة أو طريقة سردها أو كيفية تعاملك مع الصور، هناك العديد من الأنواع المختلفة، وبعض هذه الدراما والحركة والكوميديا، والموسيقى.



الاتصال والمعلومات:



بالإضافة إلى كونها فنا وطريقة لإعادة إنتاج الواقع، تعد السينما أيضا وسيلة رائعة للاتصال والمعلومات، سواء بشكل مباشر (كما في الأفلام الوثائقية) أو بشكل غير مباشر (مثل الدعاية الخفية في الأفلام)، فقد أصبح أفضل طريقة لخلق ونشر وجهات النظر.



ولعل استخدام أفلام معينة خلال الحرب العالمية الثانية كدعاية عسكرية معروف جيدا اليوم لا يزال يستخدم لذلك، على الرغم من أن المشاهد لا يعرفه في كثير من الأحيان.



استخدام التكنولوجيا:



بالفعل، تطلب اختراع المصور السينمائي تقدما تقنيا كبيرا فيما يتعلق بالمحاولات التي تمت من قبل، من هذا المنطلق، استخدمت السينما وخلقت تطورات تقنية مختلفة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، وكان أول معلم رئيسي هو ظهور المحادثات التي حققت نجاحا كبيرا، على الرغم من أولئك الذين اعتقدوا أنها لن تنجح. ثم جاء اللون، واقترب أكثر فأكثر من الواقع.



وبالمثل، تم استخدام أنواع مختلفة من الأفلام والتنسيقات وانبعاثات الصوت، وكان آخر تقدم كبير هو سينما ثلاثية الأبعاد والـ «4k»، على الرغم من أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت ستظل مجرد موضة.



بالنسبة للمستقبل، يتم تنفيذ المزيد والمزيد من الأعمال فقط للإنترنت، وبالمثل، هناك بالفعل متخصصون يعملون على صناعة أفلام بها صور ثلاثية الأبعاد وتقنيات أكثر.