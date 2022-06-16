القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن حزنها لابتعادها عن ابنتها الوحيدة «روتانا» لسنوات طويلة، وذلك في بداية مشوارها الفني، بسبب تفضيلها التمثيل والتركيز في مشوارها الفني لتكبير اسمها وإرساء موهبتها في أذهان الجمهور، ومن ثم أدركت أن تلك السنوات أخذت من وقت تربيتها لابنتها والاستمتاع بطفولتها.



وأوضحت غادة، في تصريحات صحافية، أن الفن سرق منها عمرها واهتمامها بابنتها الوحيدة، ولم تستطع بسببه الإنجاب سوى مرة واحدة لانشغالها بالتصوير، مؤكدة أنها تحاول في الفترة الحالية الاهتمام بها أكثر وتعويضها عن إهمالها سابقا، وأن ابنتها وأحفادها أعز ما تمتلك في الدنيا، واصفة ابنتها بالعاقلة، لأنها كانت تدرك مغزى الاهتمام بعملها، وذلك لتوفير احتياجاتهما الشخصية.



وعن عدم مشاركتها في الماراثون الرمضاني الماضي، قالت غادة إن السبب هو رغبتها في الحصول على الراحة، معتبرة إياها «استراحة محارب»، لذا تركت الساحة الفنية لغيرها من الفنانين لكي يتمكنوا من استغلال فرصة عدم وجودها ويقدموا عملا يتذكره الجمهور دائما. ولكن على الرغم من عدم تواجدها فلن يستطيع أحد أخذ مكانها.



وكشفت غادة أنها تعرضت للعديد من المواقف التي خذلها فيها الكثير من الأصدقاء، حيث حرصت على توجيه رسالة لهم، موضحة أن هناك أشخاصا لم يكونوا عند حسن ظنها، حيث غدروا بها بسبب غيرتهم الشديدة منها وأنها كانت تتحمل العديد من المشاكل من أجلهم، ولكنهم لم يكونوا على قدر كاف من المسؤولية والإخلاص، الأمر الذي دفعها للدخول في حالة اكتئاب وتناول أدوية الاكتئاب، لافتة إلى أنها لا تخجل من الاعتراف بذلك أمام الجميع.