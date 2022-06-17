أصدر 29 نائبا في مجلس الأمة بيانا يدعو للضغط على حكومة الهند ديبلوماسيا واقتصاديا وإعلاميا لوقف العدوان على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تمارسه من إجراءات قمعية ضد المسلمين في الهند.



وصرح النائب أسامة الشاهين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إنه وسط التحديات والقضايا المحلية والوطنية المهمة فإن هناك قضايا إقليمية وإسلامية لا تقل أهمية مثلما يحدث من حكومة الهند من إجراءات قمعية بحق المسلمين في الهند، وما يتعرض له مقام نبي الأمة صلى الله عليه وسلم من عدوان. وأضاف إنه تفاعلا مع تلك القضايا فقد أصدر 29 نائبا في مجلس الأمة بيانا أعربوا فيه عن رفض الإساءات التي وجهها مسؤولون حكوميون وحزبيون وإعلاميون هنود، لمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وديننا الإسلامي الحنيف ومقدسات المسلمين. وأوضح الشاهين أن «النواب إذ يشجبون عدوان الحكومة الهندية على مقدسات وآراء وأرواح ومساكن إخواننا المسلمين الهنود، فإنهم يؤكدون أن المحتجين السلميين والمتظاهرين المدنيين، يستحقون العناية والحماية، وليس العدوان عليهم والإضرار بهم». وقال إنه إزاء هذا الوضع فإننا ندعو حكومة الكويت ـ وحكومات العالم ـ للضغط على حكومة الهند ديبلوماسيا واقتصاديا وإعلاميا وبغير ذلك من الوسائل، وذلك لوقف العدوان على مقام رسول الإسلام والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإخواننا مسلمي الهند، حفاظا على العلاقات بين الكويت وعموم العالم الإسلامي وجمهورية الهند.