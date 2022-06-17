تقدم النائب فايز الجمهور بسؤال إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، قال في مقدمته: بتاريخ 10 يناير 2022 صدر بيان من مجلس الوزراء بتكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من (وزارة التعليم العالي، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئـــة، والمؤسـســـة العامة للرعاية السكنية، والجهات التي تراها مناسبة) باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بتخصيص أرض (جنوب القيروان) لصالح المؤسسة



العامة للرعاية السكنية لغرض استعمال السكن الخاص، مع تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية، والهيئة العامة للبيئة،



والمؤسسة العامة للرعاية السكنية) لوضع المرئيات المناسبة حول سبل الاستفادة من الأشجار الواقعة في الموقع بما يضمن سرعة تسليم الموقع إلى المؤسسة



العامة للرعاية السكنية من دون أي عوائق مع موافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه، وطالب بتزويده وإفادته



بالآتي:



1- صورة ضوئية من قرار تكليف مجلس الوزراء.



2- ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تنفيذ ما ورد في تكليف مجلس الوزراء بخصوص الأشجار الموجودة في الموقع المشار إليه؟



3- رأي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن نقل الأشجار، وهل يوجد تواصل أو تنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بما يفيد ذلك.