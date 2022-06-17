سأل النائب د.حمود العازمي وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، بشأن قرار وزارة التعليم وقف ابتعاث أطباء الأسنان إلى الدول العربية، وقال في مقدمة السؤال إنه بناء على قرار وزارة التعليم وقف ابتعاث أطباء الأسنان إلى الدول العربية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الأسباب التي دعت إلى وقف ابتعاث أطباء الأسنان إلى الدول العربية؟



2 ـ هل خوطبت وزارة الصحة بخصوص هذا القرار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من رد وزارة الصحة.



3 ـ لماذا تم وقف ابتعاث أطباء الأسنان إلى الدول العربية فقط دون غيرها؟