استفسر النائب عبدالله المضف من وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، عن إجراءات ضبط أسعار السلع الغذائية، ونص على ما يلي:



بناء على الظروف الاقتصادية والتجارية التي تمر بها المنطقة بموجب التداعيات العالمية ونقص في المواد الغذائية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل يوجد قرار صادر من وزارة التجارة والصناعة بتثبيت الأسعار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار.



2 ـ هل يوجد لدى الوزارة فريق رصد لضبط أسعار السلع الغذائية؟ وفي حالة زيادة الأسعار، ما الإجراءات المتخذة لضبط زيادتها تجاه الشركات الموردة؟



3 ـ شهدت أفرع التموين نقصا شديدا في الدجاج المجمد:



أ ـ تزويدي بكشف يشمل كميات الدجاج المجمد وأنواعها وأحجامها الموردة شهريا، مع اسم الشركة الموردة في أفرع التموين للأعوام 2020 و2021 و2022.



ب ـ هل خوطبت الإدارة العامة للجمارك لتبيان حجم الكميات المستوردة للكويت خلال الفترة (2020 و2021 و2022) للشركات نفسها الموردة للتموين؟



ت ـ هل جرى التفتيش على مخازن الشركات الموردة للدواجن من إدارة الرقابة التجارية لديكم لتبيان كمية المخزون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر التفتيش.



ث ـ هل خاطبت وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتبيان كمية الدعم للأعلاف الممنوحة للشركات الموردة للدواجن محليا للأعوام 2020 و2021 و2022؟ وفي حال أن حجم الدعم لم يتغير، ما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن؟ وما الإجراءات المتخذة تجاه هذه الشركات؟



ج ـ هل زادت وزارة التجارة والصناعة الدعم على صنف الدجاج في أفرع التموين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بحجم الزيادة على خزينة الدولة.



ح ـ ما الإجراءات المتخذة من وزارتكم تجاه الشركات الرافضة توريد التموين؟



خ ـ هل اجتمعت وزارة التجارة والصناعة مع الشركات الموردة محليا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالخطوات المتفق عليها لتلافي نقص المواد الغذائية.



د ـ هل منح إذن تصدير الدجــاج والمـواشــي أو مشتقاتهما خارج البلاد خلال العام 2022/2021؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من إذن التصدير.