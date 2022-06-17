وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة حوادث الإسعافـــات فـــي إدارة الطوارئ الطبية ومحاضر اجتماعات اللجنة خلال السنة الحالية ـ إن وجدت ـ.



2 ـ هل منحت مكافأة بعد الأعمال الممتازة خلال فترة كورونا لأي من العاملين بإدارة الطوارئ الطبية سواء من الموظفين الإداريين أو الفنيين أو المسؤولين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بمعايير اختيار مستحقي المكافأة وكشف بأسماء المشمولين بها مع بيان قيمة المكافأة.



3 ـ كشف تفصيلي يوضح أسماء العاملين بإدارة الطوارئ الطبية الحاصلين على بدل مناطق نائية وموقع عمل كل منهم قرين اسمه عن الفترة من 2019/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال (فنيين ـ رؤساء مراكز ـ وظائف إشرافية ـ وظائف إدارية).



4 ـ هل تستبدل معدات سيارات الإسعاف بصفة دورية (شهرية) كأجهزة قياس السكر والأوكسجين والضغط وغيرها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب.



5 ـ في حال تلف الأجهزة والمعدات الخاصة بإدارة الطوارئ وسيارات الإسعاف هل تستبدل بإثبات الرقم التسلسلي لها وإعادة التالف من الأجهزة لمخازن الوزارة ليتسنى للوزارة التصرف بها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف يوضح الأجهزة المستبدلة خلال الفترة من 2021/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع إرفاق التتبع للرقم التسلسلي للأجهزة منذ صرفها ثم تلفها واستبدالها وإعادتها للمخازن.



6 ـ هل اكتشفت حالات تستخدم بطاقات تعبئة الوقود الخاصة بسيارات الإسعافات لتعبئة السيارات الشخصية وخارج أوقات العمل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة.



7 ـ إحصائية تفصيلية شهرية توضح مبالغ بطاقات تعبئة الوقود الخاصة بسيارات الإسعاف وعدد سيارات الإسعاف الداخلة في الخدمة خلال الفترة من 2021/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



8 ـ هل يوجد فنيو طوارئ طبية يعملون بوظائف إدارية بإدارة الطوارئ الطبية؟ وهل يتقاضون البدلات الخاصة بالوظائف الفنية للطوارئ الطبية (النوبة ـ عدوى ـ خطر وغيرها)؟



9 ـ هل وقعت أي عقوبات على مدير إدارة الطوارئ الطبية خلال السنوات من 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



10 ـ التقييم السنوي لمدير إدارة الطوارئ الطبية خلال السنوات 2019، 2020، 2021.



11 ـ هل منح الموظفون العاملون بإدارة الطوارئ الطبية تقييما سنويا بتقدير امتياز على الرغم من وجود عقوبات بحقهم وآخرون خفض تقييمهم السنوي لذات الأسباب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالسند القانوني.