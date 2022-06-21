أعلن نادي وست هام يونايتد عن التعاقد مع مدافع رين الفرنسي ومنتخب المغرب لكرة القدم نايف أكرد، في صفقة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار) حسب تقارير صحافية.



ووقع قطب الدفاع (26 عاما)، الذي قضى موسمين مع رين، عقدا لخمس سنوات مع فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس.



وقال المدافع الأيسر: «لقد كنت متحمسا حقا عندما سمعت عن اهتمام وست هام يونايتد».



وأضاف «عندما سمعت عن ذلك كنت أعلم أنني بحاجة للذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنه حلم لكل لاعب».



وتابع «وست هام ناد تاريخي. رأيت بعض مبارياتهم هذا العام، ورأيت المشجعين والأجواء كانت رائعة».



وقال مويس الذي احتل فريقه المركز السابع في الدوري الموسم الماضي، إن أكرد كان على رادار الفريق لبعض الوقت.



وأضاف «يسعدني أن أرحب بنايف في وست هام يونايتد. لقد تابعنا تطوره لبعض الوقت وأنا سعيد جدا لأننا تمكنا من إتمام التوقيع معه. إنه إضافة رائعة ستعزز خياراتنا الدفاعية».



بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق الفتح الرباطي بإشراف المدرب الحالي لنادي الوداد البيضاوي وليد الركراكي، وبلغ معه المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية عام 2015 وتوج بلقب الدوري عام 2016.



وبعد أربعة مواسم توجها بلقب كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين مع منتخب بلاده عام 2018، انتقل الى صفوف ديجون الفرنسي ولعب معه لمدة موسمين قبل أن يحط الرحال في رين صيف 2020.