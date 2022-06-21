أبدى الوافد الجديد لريال مدريد أنطونيو روديغر سعادته بالانضمام إلى صفوف الميرينغي، مشيرا إلى أنه يطمح للتتويج بكل الألقاب الممكنة مع الفريق.

وقال روديغر خلال مؤتمر تقديمه: «مرحبا بالجميع، أشكركم على الحضور، إنه يوم خاص بالنسبة لي، أريد شكر والدي». وتابع: «لولا أبي وأمي لما كنت هنا، دعم والدي كان مهما بالنسبة لي. أريد شكر فلورنتينو بيريز على هذه الفرصة للعب في هذا النادي الرائع، سأبذل كل شيء مع الفريق».

وأتم: «أريد حصد كل الألقاب الممكنة مع الفريق الملكي، شكرا جزيلا لكم وهلا مدريد». وكان ريال مدريد قد أعلن منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق مع روديغر بشأن الانتقال إلى صفوف الملكي لمدة 4 مواسم.