توج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد عقب فوزه على كيلسي الپولندي بالرميات الترجيحية.



وفاز البلوغرانا بالمباراة (37 - 35)، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (28 - 28)، والإضافي الأول والثاني بنتيجة (32 - 32).



وبهذه النتيجة حافظ الفريق الكاتالوني على لقبه للعام الثاني على التوالي، رافعا كأس البطولة للمرة الـ 11 في تاريخه.



كما تأهل برشلونة إلى بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب»، المقررة في السعودية خلال أكتوبر المقبل.



وشارك الدولي المصري علي زين، في اللقاء بقميص «البارسا»، وقدم أداء جيدا هجوميا ودفاعيا. وأصبح علي زين ثاني لاعب مصري في التاريخ يتوج باللقب الأوروبي، بعد محمد ممدوح هاشم في عام 2018 مع مونبلييه الفرنسي.

وانتقل زين إلى برشلونة في يوليو الماضي، قادما من صفوف الشارقة الإماراتي لمدة موسم واحد. ووقع زين قبل عدة أسابيع على عقد انضمامه لدينامو بوخارست الروماني لمدة موسمين بدءا من الموسم المقبل.