باتت عودة المهاجم الدولي البلجيكي لتشلسي روميلو لوكاكو إلى نادي إنتر وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم «خيارا ممكنا» لكن «لاتزال هناك صعوبات»، حسبما قال مدير «نيراتزوري» جوزيبي ماروتا.



وأكد مدير النادي اللومباردي: «خيار لوكاكو ممكن، لكن لاتزال هناك صعوبات ويتعين علينا انتظار نجاح هذا الأمر من عدمه».



وتابع موراتا الذي تنازل فريقه عن لقب الدوري لجاره اللدود ميلان «من واجبنا بناء فريق تنافسي، مع احترام التوازنات المالية.

انطلاقا من هذه النقطة نقوم باستطلاعات ومفاوضات. يجب أن نطمح لاستكشاف كل السبل دون أن نخشى عدم التوصل إليها».



وكان لوكاكو، أحد أبرز أسلحة إنتر في موسم 2021، قد انضم إلى تشلسي الصيف الماضي بصفقة قدرت بـ 115 مليون يورو.



لكن اللاعب البالغ 29 عاما والمتعاقد مع النادي اللندني حتى 2026، لم يخف في ديسمبر الماضي انزعاجه لعدم الحصول على وقت كاف في ملعب ستامفورد بريدج، معبرا عن ندمه لترك إنتر.



وحسب الصحف الإيطالية، قد يقبل تشلسي برحيل لاعبه على سبيل إعارة مدفوعة مقابل 10 ملايين يورو خارج المكافآت.وفيما يتعلق بباقي صفقات الانتقالات، أكد ماروتا ان المفاوضات مستمرة مع الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ترك يوفنتوس، مستبعدا رحيل مواطن الأخير الهداف لاوتارو مارتينيز «العنصر الضروري».



كما أكد وصول لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان المنتهي عقده مع روما الإيطالي والحارس الكاميروني أندريه أونانا المعلن عنه منذ عدة أشهر.



ولم يغلق الباب على رحيل مدافعه السلوفاكي ميلان شكرينيار القريب من باريس سان جرمان بطل فرنسا، مؤكدا تقييم «البدائل الممكنة» لموقعه.