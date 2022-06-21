أعلنت وزارة الرياضة السعودية استضافة مدينة جدة المباراة الثأرية بين الملاكمين ألكسندر أوسيك حامل اللقب والبريطاني أنتوني جوشوا وصيفه في 20 أغسطس المقبل على لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل.

وكان أوسيك (35 عاما) وضع حدا لهيمنة جوشوا (32 عاما) على اللقب العالمي للوزن الثقيل، بإسقاطه على أرضه ملعب توتنهام هوتسبر في لندن بحضور 60 ألف متفرج، بإجماع الحكام بالنقاط في 25 سبتمبر الماضي، ما أضعف آمال توحيد الألقاب في «معركة بريطانيا» مع تايسون فيوري.



وطالب جوشوا مباشرة عقب الخسارة بمواجهة ثأرية. وكان الملاكم البريطاني مطالبا بالفوز على أوسيك، بطل أولمبياد لندن 2012 في الوزن الثقيل، لمواجهة مواطنه فيوري، بطل المجلس العالمي، من أجل الظفر باللقب الموحد.

كانت الخسارة الثانية لجوشوا بطل أولمبياد لندن في الوزن الثقيل السوبر، في 26 نزالا بينها 22 بالضربة الفنية القاضية، فيما لم يتعرض أوسيك إلى أي خسارة في 19 نزالا احترافيا بينها 13 بالضربة الفنية القاضية.