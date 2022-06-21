عاد جيرونا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه تينيريفي 3-1 في إياب نهائي ملحق الدرجة الثانية، ليلحق بكل من ألميريا وبلد الوليد إلى دوري الأضواء.

وبدا تينيريفي الأوفر حظا للعودة الى الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2009-2010 بعدما عاد من ملعب جيرونا الكاتالوني بالتعادل السلبي ذهابا في نهائي ملحق الصعود، لكن الضيف الذي حل سادسا في نهاية الموسم مباشرة خلف منافسه، حطم أحلامه بالفوز عليه بـ 3 أهداف للأوروغوياني كريستيان ستواني (42 من ركلة جزاء) وخوسيه ليون (68 عن طريق الخطأ في مرماه) وأرناو مارتينيس (80)، مقابل هدف لكارلوس رويس أريناغا (59).

وسيخوض جيرونا تجربة اللعب بين الكبار للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد أولى لموسمين في 2017-2018 و2018-2019.