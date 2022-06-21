أعلن تشلسي لكرة القدم أن الأميركي بروس باك سيتنحى عن رئاسة النادي وسيتخلى عن المنصب الذي شغله لقرابة 20 عاما، وذلك بعد انتقال ملكية الـ «بلوز» الى مجموعة بوهلي.



وسيترك باك (76 عاما) منصبه نهاية الشهر الجاري، على أن يبقى في النادي لكن كأحد كبار المستشارين.



ويأتي رحيل باك عقب انتقال ملكية النادي اللندني أواخر مايو الى كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجيليس دودجرز للبيسبول.



وقال باك «أنا فخور بأنني ساعدت تشلسي على تحقيق نجاح كبير على أرض الملعب وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

الآن هو الوقت المناسب للتنحي والسماح للملاك الجدد بالبناء على الأسس القوية التي وضعناها».

وتولى باك منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2003 بعد أن لعب دورا رئيسيا في استحواذ المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش على النادي، وكان فاعلا في النجاح الكبير الذي حققه النادي على أرض الملعب إن كان مع فريق الرجال أو السيدات.