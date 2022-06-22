نظم نادي المصارف البطولة الأولى للرماية لرؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في البنوك، وذلك برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف الشيخ أحمد الدعيج، في مجمع ميادين للرماية بحضور يوسف الرويح رئيس مجلس إدارة نادي المصارف ورائد جواد بوخمسين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك الكويت الدولي، وعبدالله معرفي عضو مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي، وفهد المخيزيم رئيس الاستراتيجية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، وحسين العريان مدير عام الخزينة في البنك التجاري الكويتي وأعضاء مجلس إدارة نادي المصارف.



وقد أشاد الشيخ أحمد الدعيج بهذه المبادرة الإيجابية التي جمعت رؤساء مجالس إدارة البنوك في نادي الرماية، وسط أجواء تنافسية ودية، معربا عن أمله في أن تشمل مثل هذه التجمعات باقي الألعاب.



وأضاف أن نادي المصارف كان حريصا على أن يكون هناك نصيب لكل قطاعات البنوك من مثل هذه الأجواء الترفيهية، مؤكدا أن بطولة الرماية لرؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في البنوك لاقت استحسانا كبيرا من جميع المشاركين.



وفي الختام، وزعت الدروع على المشاركين في البطولة.