هادي العنزي



يخوض منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للسيدات مواجهة صعبة أمام نظيره العراقي في الـ 8:30 مساء اليوم، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في السعودية، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا.

وتجمع المواجهة الأخرى من الدور نصف النهائي بين البحرين والسعودية في الـ 6:00 مساء على ذات الصالة، ويسبق مباراتي المربع الذهبي، لقاء بين سيدات عمان وفلسطين في الـ 3:30 عصرا، لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة.



وقد تمكنت سيدات السعودية من حجز المقعد الثاني المؤهل للدور قبل النهائي بعد تغلبهن على المنتخب العماني 5-0 أمس الأول، وسبقها لقاء حسمته سيدات العراق لمصلحتهن على حساب المنتخب الفلسطيني 7-0.



ومن الصعوبة التكهن بنتيجة مواجهة سيدات الأزرق مع المنتخب العراقي، رغم الصدارة المستحقة للاعبات الكويت، بفوزين متتاليين، على السعودية المستضيف (3-1)، وعمان (6-1) في دور المجموعات، إلا أن لمواجهات خروج المغلوب حسابات أخرى.



ولعل الدور الأكبر سيكون على المدربة الإيرانية القديرة شهرزاد مظفر، في استغلال نقاط ضعف الخصم، وتوجيه دفة الأزرق نحو النهائي، حيث إنها تعرف جيدا إمكانات «الأزرق النسائي»، بوجود لاعبات قادرات على صنع الفارق بقيادة قائدة الأزرق فجر أحمد، وشروق باشا، وعبير الرفاعي، ودينا علي، ومريم نور، وريم الملا، والحارسة ياسمين عبدالله.



وفي المواجهة الثانية، تبدو كفة لاعبات البحرين هي الأرجح، نظرا للفوارق الفنية بين الفريقين، ولكن تبقى لكل مباراة حساباتها، والكلمة الأخيرة للأداء داخل الملعب.