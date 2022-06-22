مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين في التاسعة مساء اليوم مع منتخب لبنان ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم للناشئين، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري على ستاد العقبة بالعاصمة الأردنية (عمان).



وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية الى جوار منتخبات سورية ولبنان وفلسطين، في حين ضمت المجموعة الاولى منتخبات الأردن وعمان والعراق واليمن. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.



ولم يحظ الأزرق ببرنامج اعدادي مناسب، اذ تم تجميع اللاعبين قبل نحو عشرة أيام ولعب خلالها مباراتان وديتان مع منتخب عمان خسرهما على التوالي 0-1 و1-3، ويفتقد لاعبونا لخبرة المباريات الدولية، حيث إن مجموعة اللاعبين لم يسبق لهم خوض تجمعات دولية.

من جانبه، أكد المدرب الوطني محمد العزب أن الأزرق ورغم الظروف غير المواتية الا انه يسعى لبذل قصارى جهده في البطولة التي تعتبر تحضيرا مناسبا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا المقبلة.



ويسبق لقاء الازرق ولبنان اليوم المواجهة التي تجمع سورية وفلسطين. وكانت منافسات البطولة قد افتتحت مساء امس بانطلاق مباريات المجموعة الأولى، حيث التقى العراق مع اليمن، والأردن مع عمان.