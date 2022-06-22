يحيى حميدان



حقق منتخبنا الوطني لكرة الصالات فوزا كبيرا ومستحقا على منتخب موريتانيا 7-2 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب لكرة الصالات المقامة في مدينة الدمام بالسعودية.



وسجل أهداف «الأزرق» كل من عبدالرحمن الطويل (3 أهداف هاتريك) وعبداللطيف العباسي (هدفين) وصالح الفاضل وسلطان الماجد. ونال العباسي جائزة افضل لاعب في المباراة.

وبعيدا عن الفوز وكسب أول 3 نقاط في المجموعة بالنسبة لـ«الأزرق»، إلا أن المباراة كانت مفيدة من جميع النواحي بعدما زج مدرب منتخبنا، البرازيلي ريكادرو سوبرال «كاكاو»، بالعديد من الوجوه الشابة التي أثبتت كفاءتها وتمكنت من مقارعة خبرة الموريتانيين والذين تكتلوا بمناطقهم الخلفية، وبالرغم من ذلك تمكن «الأزرق» من تسجيل 7 أهداف.



هذا ويخوض «الأزرق» مباراته الثالثة والأخيرة في ختام الدور التمهيدي عندما يلاقي الصومال عند الساعة الـ 4:30 عصر اليوم، ويسبقها لقاء آخر في المجموعة ذاتها يجمع بين المغرب وموريتانيا في الثانية ظهرا، كما يلتقي الجزائر مع مصر في الـ 7 مساء، ثم السعودية مع ليبيا في الـ 9:30.