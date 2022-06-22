نظمت سفارة الإمارات لدى الكويت، ندوة بعنوان «الإمارات والكويت… قلب واحد»، عن العلاقات الرياضية بين البلدين، في مجلس بيت الإمارات، بمقر السفارة، شارك فيها مجموعة من القيادات واللاعبين من البلدين بينهم مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.صقر الملا ونجوم «الأزرق» السابقين جاسم يعقوب، الذي لعب مع القادسية عام 74 بأبوظبي ودبي، د.جاسم الهويدي لاعب الشباب بدبي، وجمال مبارك الذي لعب للأهلي بدبي، وأدار الجلسة الإعلامي المخضرم محمد المسند.

وبهذه المناسبة، قال سفير الإمارات في الكويت د.مطر النيادي إن العلاقات بين البلدين ليست فقط على المستوى الرسمي فقد امتدت الي العلاقات الشعبية في جميع المجاملات وخاصة الرياضة، مضيفا: «الجانب الرياضي شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وامتد للمشاركات على مستوى الأندية والمنتخبات، فالمنتخب الكويتي تأهل لنهائيات كأس العالم عام 1982، وكان لنا الفخر كإماراتيين ولمسنا هذا الأمر عندما تأهل منتخب الإمارات لكأس العالم 1990».



من جانبه، قال د.صقر الملا إن العلاقات بين الكويت والإمارات تاريخية ومستمرة وآخرها مشاركة الوفد الإماراتي في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي اقيمت بالكويت مايو الماضي، مضيفا: «مشاركة الوفد الاماراتي في الدورة رغم وفاة الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية قبل انطلاق المنافسات بيوم واحد، وهو ما أربك اللجنة العليا خوفا من انسحاب الوفد، ولكننا تلقينا الرد بإصرار الوفد في المشاركة لإنجاح الدورة وهذا ما تحقق بجانب تصريح قيس الشبيبي لاعب المنتخب الإماراتي لكرة السلة الذي اكد أن مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين في الدورة لأنها في الكويت ولو اقيمت في دولة اخرى لم نر هذا الكم الكبير».



بدوره، قال جاسم يعقوب إن الإمارات دائما في قلب كل كويتي وهذا الأمر يظهر خلال المواجهات الرياضية التي تجمع الأشقاء في الإمارات مع الأندية والمنتخبات الكويتية.



كما أشار، جاسم الهويدي إلى انه يفتخر كونه أول لاعب كويتي يحترف في الملاعب الإماراتية في صفوف الشباب في السنة الأولى لتطبيق الاحتراف الحالي، مضيفا: «الإمارات شهدت نقلة كبيرة في البنية التحتية والأندية وأيضا في استضافة الأحداث الرياضية بجانب تنظيم دوري على مستوى عال، والاستعانة بالخبرات الكبيرة سواء الفنية أو المحترفون».



أما جمال مبارك، فأوضح أن تجربته مع الدوري الإماراتي من خلال الأهلي كانت ناجحة رغم قصر الفترة التي شارك فيها.



وسرد الإعلامي محمد الجوكر خلال الندوة الأحداث التاريخية على مدار السنوات الماضية بمشاركة اللاعبين الإماراتيين في الدوري الكويتي ونفس الأمر مشاركة لاعبي الكويت في الدوري الإماراتي ومواجهات المنتخبات والأندية على مدار السنوات الماضية.