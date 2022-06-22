أعلن نادي الرماية أن المنتخب الوطني للعبة تصدر الترتيب العام في بطولة الجائزة الكبرى للاتحاد الدولي للرماية المقامة في مدينة قونيا التركية بعد احرازه 5 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين بعد اضافته امس ميداليتين ذهبيتين في مشاركة مميزة لأبطال الكويت بالبطولة.



وقال رئيس النادي دعيج العتيبي إن الرامي منصور الرشيدي تمكن من إحراز الميدالية الذهبية في مسابقة رماية (سكيت) متفوقا على الإماراتي سيف بن فطيس والقطري صالح العذبة اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث تواليا.

كما فازت ايمان الشماع بالذهبية في نفس المسابقة للسيدات.



وأشار الى أن هذين الإنجازين يأتيان استكمالا لتألق رماة الكويت بالبطولة بعد أن حققت سارة الحوال قبل أيام الميدالية الذهبية بمنافسات (تراب) كما حصلت مع طلال الطرقي على الميدالية الفضية لنفس المسابقة في فئة المختلط، اضافة لحصد ناصر المقلد الميدالية الفضية في رماية (تراب) للرجال.