يحيى حميدان



أكد عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس عدم وجود أي مفاوضات مع المدرب السوري فراس الخطيب لتدريب الفريق الأول بشكل قاطع.

ونفى دابس في حديث خاص مع «الأنباء» التكهنات التي دارت اليومين الماضيين عن قرب إسناد مهمة تدريب «العنيد» للخطيب، مشيرا إلى أن المدرب السوري غير مطروح إطلاقا على طاولة إدارة التضامن.

وبين أن حسم ملف المدرب الجديد سيكون في نهاية الشهر الجاري، ويأتي ذلك في ظل رغبتنا باستقدام مدرب متميز يرفع من مستوى اللاعبين بشكل عام.

وأوضح دابس أن بداية تدريبات التضامن استعدادا للموسم الجديد ستكون في 15 الشهر المقبل، على أن يقيم الفريق معسكرا تدريبيا في صربيا أو أذربيجان أو تركيا ابتداء من 4 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن مكان إقامة المعسكر سيتحدد لاحقا حسب العرض الأفضل بالنسبة لنا.



ولفت إلى أن حسم ملف المحترفين الأجانب سيكون قبل 10 الشهر المقبل، مؤكدا أن المحترف التوغولي فيسو بلاكا مستمر مع «العنيد» لتبقي عام آخر في عقده معنا.