انطلاقا من إحدى قيم بنك بوبيان الأساسية «الاهتمام بالموظفين»، نظم بنك بوبيان بطولة بادل المفتوحة بمشاركة مجموعة من موظفي الأفرع بهدف تشجيع مختلف العاملين في البنك على ممارسة الرياضة بما يضمن صحة أفضل لهم ولعائلاتهم.



وقال شريك الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالله هيثم الفارس: «تعد بطولة البادل الأولى من نوعها التي ينظمها بنك بوبيان لموظفيه، لاسيما مع ما تشهده اللعبة من انتشار كبير بين الشباب، وهو ما دفعنا في بوبيان إلى محاولة نشرها داخليا بين موظفي بنك بوبيان المحبين والممارسين للعبة البادل لإضفاء الشعور بالترفيه والتغيير، لاسيما خلال فصل الصيف».



وأوضح الفارس أن التسجيل في البطولة استقطب عددا كبيرا من الموظفين، حيث شارك فيها نحو 32 فريقا، وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى ومنحهم جوائز قيمة في نهاية اليوم.



وأضاف أن بطولة البادل الأولى للموظفين تمثل جزءا من المسؤولية الاجتماعية لبنك بوبيان تجاه موظفيه وتهدف إلى تعزيز روح المشاركة والترفيه بعيدا عن أجواء العمل حيث يولي البنك اهتماما كبيرا بموارده البشرية وتثقيفهم بجميع الأمور والموضوعات التي تهم صحتهم الجسدية والنفسية وبما ينعكس إيجابيا على أداء مهامهم الوظيفية.