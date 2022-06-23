يحيى حميدان



ضمن منتخبنا الوطني المركز الثاني في المجموعة الأولى والتأهل للدور ربع النهائي في كأس العرب لكرة الصالات المقامة بمدينة الدمام بالسعودية عقب فوزه الكبير على الصومال 9-2 ظهر أمس.



وينتظر «الأزرق» ملاقاة ثاني المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السعودية وفلسطين وليبيا مساء غد الجمعة.



سجل اهداف منتخبنا كل من عبدالرحمن الطويل (4 اهداف) وسلمان البعيجان (هدفين) ونجيب العلي وعبداللطيف العباسي وعبدالعزيز بوراشد، فيما أضاع الطويل ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني.



ووضحت الفوارق الكبيرة بين المنتخبين بشكل مبكر، بعدما فرض «الأزرق» سيطرته الكاملة على المباراة وتمكن من تسجيل الاهداف بشكل متتال، الأمر الذي منح مدرب منتخبنا، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، الفرصة للزج ببعض الوجوه الشابة مثل عبدالعزيز بوراشد وسلطان الماجد وروضان الأرملي وأحمد الشطي، وكذلك الحارس خالد أنور الذي تألق في حماية مرمى «الأزرق» بالتناوب مع زميله محمد ماجكي.



وغابت المتعة عن احداث الشوط الثاني بعدما ترك الصوماليون مساحات كبيرة في منطقتهم الدفاعية ولعبوا من دون تنظيم وهو ما لم يستغله «الأزرق» بشكل جيد بسبب قلة خبرة بعض اللاعبين وتسرعهم في إنهاء الهجمات.



وحصل الطويل على جائزة افضل لاعب في المباراة. وفي ذات المجموعة، حجز المنتخب المغربي المركز الأول بتحقيقه انتصارا كبيرا على موريتانيا 13-0، لينتظر صاحب المركز الثالث من المجموعة الثانية أو الثالثة.



وبذلك أصبح منتخبنا الوطني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة، خلف صاحب الصدارة المغرب (9 نقاط)، فيما احتل منتخب موريتانيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط وينتظر ملاقاة أول المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي، بينما بقيت الصومال بالمركز الرابع والأخيرة برصيد خال من النقاط.