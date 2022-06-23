يعقوب العوضي



حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي القادسية أول فوز له في بداية مشواره ببطولة الأندية الآسيوية الـ 24 والمقامة حاليا في مدينة حيدر آباد بالهند، وجاء الفوز على حساب صاحب الضيافة تي سبورتس الهندي 37-24 ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليضع الأصفر بذلك أول نقطتين في رصيده. وسيلتقي في مباراته المقبلة مع فريق النور السعودي غدا.



إلى ذلك، يبدأ الكويت مشواره في البطولة اليوم بمواجهة الوكرة القطري في الـ 3:30 عصرا بتوقيت الكويت، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم الى جانبهما النجمة البحريني ومس كرمان الايراني.



واستعد الأبيض عبر معسكر قصير لمدة اسبوع في دبي كما خاض بطولة الأندية الخليجية قبل اسبوعين.



ويضم محترفين مميزين هم انخيل خيرنانديز وفرانكيس كارول الى جانب الكسيس يورغاس وبيدرو فالديز، كما يملك لاعبين مميزين مثل مهدي القلاف، وسيف العدواني، ومشعل طه، وصالح الموسوي وحارس المرمى حسن صفر، ويفتقد خدمات حارس المرمى علي صفر بداعي الاصابة.



من جانب آخر، غادر امس منتخبنا الوطني للشباب الى اسبانيا لإقامة معسكر تدريبي تمهيدا للمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب والمقررة في البحرين يوليو المقبل.