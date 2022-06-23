قال رئيس اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى سيار العنزي إن الاتحاد سيشرف على تنظيم أول بطولة تجمع أعضاءه بعد تشكيله الجديد وستكون مخصصة للشباب من الجنسين وتقام في لبنان خلال الفترة من 3 إلى 6 يوليو المقبل.



وأضاف العنزي أن البطولة ستشهد مشاركة 10 منتخبات من منطقة غرب آسيا تشمل كل المسابقات المعتمدة للشبان والشابات معتبرا البطولة بمنزلة انطلاقة مهمة للاتحاد الذي انتخب في أكتوبر الماضي بهدف الارتقاء بمستوى اللعبة في المنطقة.



وذكر أن الاتحاد سيحرص على إقامة بطولاته بانتظام لدعم ألعاب القوى في بلدان غرب القارة الآسيوية كافة، مثمنا دعم الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى برئاسة القطري دحلان الحمد لكل الأنشطة والبطولات التي ينظمها الاتحاد. وأشاد العنزي بالاستعدادات «المميزة» للاتحاد اللبناني لألعاب القوى برئاسة رولان سعادة لاستضافة هذا الحدث، معربا عن ثقته بقدرة لبنان على تنظيم بطولة ناجحة.