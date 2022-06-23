يحيى حميدان



نجحت ادارة نادي برقان في تجديد التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المحليين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث جددت إدارة «الذهبي» تعاقدها مع كل من متعب السلامة وفالح العجمي وحمود حزمي وعبدالهادي الحربي، فيما استعادت جهود صانع الألعاب يوسف سعد بعدما خاض الموسم الماضي في صفوف الفحيحيل ضمن الدوري الممتاز.



وقد غيرت الادارة البرقانية الطاقم الفني كاملا، حيث سيتولى المدرب البرازيلي إيمرسون ألكانتارا مسؤولية الجهاز الفني، على أن يكون المدرب الوطني نواف زياد مساعدا له، والتونسي رياض الذوادي مدربا للياقة، ومواطنه نور صابر مدربا للحراس.



وسبق للذوادي العمل في عدد من الأندية السعودية لعدة مواسم منها الاتفاق والدرعية والفريق الأولمبي للهلال، وكذلك الأمر لصابر الذي يمتلك خبرة في المنطقة الخليجية بعدما عمل في الاتفاق والأهلي السعوديين.



ومن المقرر أن تنطلق تدريبات برقان في منتصف الشهر المقبل مبدئيا، فيما سيتم حسم ملف المحترفين الأجانب قبل هذا الموعد بوقت كاف، علما أن المدافع التونسي رامي أبوشنيبة سيكون الوحيد المستمر مع الفريق لموسم ثالث على التوالي بعدما تم الاتفاق معه على التجديد قبل انتهاء الموسم الماضي.