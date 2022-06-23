هادي العنزي



تعاقد الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل مع الدولي السوري السابق فراس الخطيب ليتولى مهمة الإشراف الفني على «الأشاوس» في الموسم الكروي المقبل، بعقد يمتد لعام كامل.



وقد بدأ مهاجم أندية النصر، والعربي، والقادسية، والسالمية السابق فراس الخطيب مسيرته التدريبية الموسم قبل الماضي مساعدا للمدرب الوطني سلمان عواد بنادي النصر، انتقل بعدها إلى العراق لخوض أول تجربة رسمية له كمدرب أول، بعدما أسندت إليه مهمة القيادة الفنية لفريق نادي زاخو الذي يلعب بدوري الدرجة الممتازة في العراق، ليكون الفحيحيل المحطة الثانية في المسيرة التدريبية للهداف التاريخي للدوري الكويتي.



إلى ذلك، يبدأ «الأشاوس» تحضيراته للموسم الكروي 2022-2023 بعد عيد الأضحى مباشرة، على أن تكون مرحلة أولى، يتبعها معسكر خارجي قبل خوض غمار منافسات الدوري الممتاز المزمع انطلاقه 25 أغسطس المقبل، ويكثف الجهاز الإداري مساعيه بحثا عن مهاجم أجنبي يكون ركيزة أساسية في خط المقدمة، لتعويض مغادرة سيدريك هنري الذي انتقل للقادسية، ومن قبله جاي ديمبلي، كما أن ملف التعاقد مع لاعبين محليين مفتوح على مصراعيه لتعزيز صفوف الفريق.

ويضم الفحيحيل في صفوفه حاليا ثلاثة محترفين هم البرازيليان لويز فرنانديز، وأليسون مايا، والسوري عبدالله الشامي.