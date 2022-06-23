عبدالعزيز جاسم ـ هادي العنزي



تعاقدت إدارة نادي القادسية مع المهاجم العاجي مامادو سورو (29 عاما) قادما من دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو» بعد أن مثل نادي الخليج مسجلا معه 16 هدفا، وسينضم سورو إلى مواطنه سيدريك هنري في خط المقدمة.



ومن المتوقع ان يستعيد الأصفر خدمات لاعب الوسط الأردني عدي الصيفي الذي بات خارج حسابات النصر رسميا والذي أنهى تعاقده مع خمسة محترفين، ولقي اقتراب التعاقد مع الصيفي صدى كبيرا لدى جمهور الأصفر الذي كان غير راض عن رحيله عن النادي قبل موسمين.



في المقابل، لم تتمكن إدارة النادي من الاتفاق حتى الآن على استمرار لاعب الوسط أحمد الظفيري والذي بات قريبا من الانتقال لأحد الأندية الكبيرة في الكويت.



إلى ذلك، قررت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» فرض غرامة مالية على ‫القادسية وحجز الرسوم التي دفعها النادي لاستئناف قضية تسجيل اللاعبين فواز مبيلش وسلمان البوص.



وضمن إطار التعاقدات المحلية، أنهى ظهر أمس الجهاز الإداري للكرة بنادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف تعاقده الرسمي مع مهاجم نادي نوروز العراقي آسو رستم، وذلك بعد مفاوضات سرية استمرت لعدة أيام.



ويبدو أن التعاقد مع رستم سيفتح الباب واسعا لمغادرة المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو بنظام الإعارة لأحد الأندية المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكون البرازيلي لديه عقد سار حتى نهاية الموسم الحالي، كما أن السماوي جدد الثقة بالمهاجم الإيفواري جمعة سعيد، وتعاقد مع المهاجم الكولومبي كارلوس ريفاس قادما من نادي اليرموك في الفترة الماضية، بالإضافة إلى المدافعين الغامبي سانغ بيير، والبرازيلي أليكس ليما، مما يجعل من الصعوبة بمكان استمرار فابيانو مع الفريق للموسم المقبل.