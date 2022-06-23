شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في فعاليات مؤتمر الأعمال العربي - الألماني الـ 25، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري في العاصمة الألمانية برلين، حيث ترأس وفد الغرفة محمد الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وضم الوفد في عضويته عبدالله الحميضي أمين الصندوق الفخري للغرفة، أحمد القضيبي عضو الغرفة، وماجد جمال الدين مستشار الغرفة، ورباح الرباح مدير عام الغرفة، وضاري الرميح رئيس قسم إدارة العلاقات العامة والاعلام.



وعقد مؤتمر الأعمال العربي - الألماني بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة العربية -الألمانية، وبحث المؤتمر على أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وجمهورية المانيا الاتحادية، حيث شكل على مدار اقامته كمنصة رائدة للعلاقات التجارية الألمانية - العربية، وتضمن ورش عمل تهدف الى تحقيق النمو الاقتصادي بين الجانبين بمشاركة عدد من الشخصيات من اصحاب الأعمال والخبراء، كما سلط الضوء على القطاعات الرئيسية لخلق الفرص التجارية وتطوير العلاقات الاقتصادية ما بين الجانب العربي والألماني في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، البناء العمراني، إعادة توليد الطاقة، الخدمات الرقمية وغيرها، بالإضافة الى تبادل الآراء والخبرات لفتح آفاق التعاون المستقبلية وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، والنهوض بالعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية.



من جانب آخر، التقى الصقر بوزيرة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية نيفين جامع، حيث تم استعراض المشاريع العامة التي وصلت إليها مصر، كما أكد الصقر على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتي تهدف إلى ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري لفتح آفاق جديدة، كما أشار الصقر إلى أن الغرفة ستشكل وفدا اقتصاديا رفيع المستوى لزيارة جمهورية مصر العربية خلال العام الحالي، وعقب اللقاء اجتماع برؤساء الغرفة العربية ورؤساء الوفود.