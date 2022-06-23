باهي أحمد



بعد إطلاق عملياتها رسميا في الكويت أمس، نظمت فيرجن موبايل الكويت مؤتمرا صحافيا في السفارة البريطانية للاحتفال بطرح خدمات شركة اتصالات بريطانية متميزة في الأسواق الكويتية، وقد ألقت الشركة الضوء على خدماتها الرقمية الرائدة التي تقدمها في الكويت للمساهمة في إثراء تجربة العملاء وتوفير الكثير من عروض البيانات والمحتوى.



وعقد المؤتمر بحضور السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، ووزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، والرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل الكويت جانين بنوا، والرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا إريك دودمان نيلسن، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الشيخ د. مشعل الجابر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. سالم الأذينة، بالإضافة إلى مراسلي الصحف المحلية.



وضمن رسالته التي توجه بها إلى جميع الحاضرين، شكر السير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجن، جميع الشخصيات والحضور وتطرق إلى إطلاق فيرجن موبايل الكويت كرابع شركة اتصالات في البلاد والتي تقدم عروضا وتجارب رقمية جديدة، جريئة وممتعة.



من جهته، قال جانين بنوا، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل الكويت: «نحن سعداء جدا لإطلاق عملياتنا في الكويت.

لقد جاءت الردود والتعليقات إيجابية ومرحبة حتى الآن ونحن نتطلع إلى طرح المزيد من الخدمات التي ستلبي احتياجات مجموعة كبيرة من العملاء الأفراد والشركات».



وأضافت السفيرة بليندا لويس بالقول: «يسعدني أن أرحب بفيرجن موبايل في الكويت. فيرجن هي مثال رائع لعلامة تجارية بريطانية متميزة تتمتع بجاذبية عالمية فعلية.

ترتبط مجموعة فيرجن بأكملها بالإبداع وتدفع حدود الابتكار وستجسد فيرجن موبايل هذا النهج المبتكر في الكويت».



وكجزء من جهودها المستمرة لدعم وتشجيع الأعمال البريطانية في الكويت، يعد هذا الإطلاق والمؤتمر الصحافي مهما للسفارة البريطانية احتفالا بأول شركة اتصالات بريطانية في البلاد.